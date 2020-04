Incidente stradale in via Barcellona a Olbia, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incidente stradale ad Olbia in via Barcellona. Prontamente è stata inviata la 7A del distaccamento di Olbia, che ha messo in sicurezza l’area coinvolta dall’incidente e collaborato con i sanitari del 118 per prestare le prime cure al conducente del mezzo rimasto coinvolto. I rilievi sono stata effettuati dalla Polizia Municipale di Olbia.