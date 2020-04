Allagamenti a Olbia per pioggia, innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco

Continua incessante l’opera dei vigili del fuoco, che dalle prime ore di ieri sono impegnati in numerosi interventi per le richieste dei cittadini per verifiche e prosciugamenti. L’acqua che è caduta per tutta la giornata di ieri e in parte nella giornata odierna ha visto impegnato il distaccamento di Olbia 7A su diversi quartieri della città e in periferia, al momento comunque non si segnalano situazioni di pericolo per la popolazione

