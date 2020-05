Viola gli arresti domiciliari, 32enne olbiese ora rischia il carcere

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

di denunciare quattro persone ritenute responsabili di vari reati.Personale dell'Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Olbia, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio un 32enne olbiese, pregiudicato, il quale sebbene ristretto in regime di detenzione domiciliare nella sua abitazione, non era presente a due diversi controlli degli agenti. Oltre a dover rispondere in futuro del reato di evasione, il Tribunale di Sorveglianza potrebbe ristabilire nei suoi confronti l'espiazione della pena in carcere.