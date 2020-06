Confermato il Festival Internazionale Isole che Parlano di Palau in programma dal 7 al 13 settembre

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ma pensiamo che sia importante dare un segnale di ripresa, per affermare la cultura tra i bisogni primari e sostenere un settore che rappresenta un fiore all’occhiello per la Sardegna. Ovviamente tutto verrà realizzato nel completo rispetto delle normative, ma siamo convinti che gli artisti e gli scenari naturali che da sempre accolgono Il Festival sapranno ancora una volta trasmettere quelle atmosfere uniche che, dal 1996, si vivono a Isole che Parlano”.L’Associazione Sarditudine a breve annuncerà il programma e gli ospiti della prossima edizione. Nel mentre, continuano le puntate monografiche dedicate al Festival in onda su Battiti di Rai Radio3, media partner di Isole che Parlano. Il ciclo di trasmissioni, che ha avuto inizio domenica scorsa, proseguirà domenica 14 e lunedì 15 giugno (qui tutte le puntate) con due puntate antologiche relative alle edizioni 2018/2019, con approfondimenti che permettono di assaporare le musiche che negli ultimi due anni sono state proposte a Palau.