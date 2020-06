Riprendono le attività ambulatoriali dei tre distretti della Assl gallurese

Nei prossimi giorni anche l’attività di specialistica ambulatoriale dei tre ospedali galluresi verrà inserite a Cup, e in seguito, completato il richiamo di tutti i pazienti sospesi a causa del Covid, in tutta la Assl verranno riaperte le agende anche alle impegnative classificate con codici di priorità “D” e “P” (Differibile e Programmata).

Attualmente, quindi, nei Distretti di La Maddalena, Olbia e Tempio Pausania, l'utenza con impegnativa con i codici "U" di urgente e "B" di breve deve prenotare l'appuntamento attraverso il Centro Unico di Prenotazione, raggiungibile da cellulare componendo i numeri 0789 53659 - 53692, oppure da rete fissa il numero verde gratuito 1533 (il call center è attivo dalle ore 08.00 alle 18.00). Per il pagamento delle prestazioni o regolarizzazione delle ricette, invece, sono a disposizione le varie Casse Ticket della Assl Olbia, oppure è ora possibile pagare online, tramite PagoPA, le prestazioni prenotate sul CUP nelle strutture pubbliche della Regione Sardegna. L’indirizzo per accedere al Servizio di pagamento online delle prestazioni ambulatoriali precedentemente prenotate presso le Strutture Sanitarie Pubbliche della Regione Sardegna è il seguente: https://cupweb.sardegnasalute.it/web/guest/pagamento

La Assl di Olbia, sulla base delle linee guida fornite dalla Direzione della Ats, è impegnata da settimane in un processo per la graduale ripresa delle visite specialistiche: gli uffici del Cup hanno riorganizzato le agende per la pianificazione dell'attività e sono ora state inserite in prenotazione per i tre distretti della Assl tutte le visite con impegnativa con priorità “U” di Urgente (da garantire entro le 72 ore dalla prescrizione) e “B” di "breve", ( che devono esser garantite entro dieci giorni dalla prescrizione), oltre alle chiamate di tutti gli appuntamenti sospesi a causa del Coronavirus dal mese di marzo.