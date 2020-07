Bonus efficientamento energetico edifici: l'esperto comunale prosegue gli incontri con i cittadini

L’avvocato Mauro Delogu riceve presso gli uffici del Comune il martedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00, esclusivamente su appuntamento. Per fissare un incontro occorre scrivere una e-mail a: mauro.delogu@comune.olbia.ot.it

«Data l'elevata appetibilità dell'incentivo, è volontà della nostra amministrazione promuoverne l'utilizzo nella misura massima possibile. – afferma il sindaco Settimo Nizzi, e prosegue – il nostro esperto è sempre a disposizione dei nostri concittadini. Potrà chiarire eventuali dubbi e incentivare l’accesso all'operazione, che consente di conseguire un notevole miglioramento delle condizioni del proprio edificio senza sostenere, in molti casi, alcun effettivo costo per tali lavori, salvo eventuali anticipazioni prima della formazione o della cessione del credito di imposta».a determinate condizioni ed in presenza di specifici requisiti, di realizzare interventi di isolamento dell'involucro esterno degli edifici (c.d. cappotto termico) e di installazione di caldaie a condensazione in sostituzione di impianti pre-esistenti, anche in combinato con altri interventi quali la sostituzione degli infissi, l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per il rifornimento di auto elettriche, fruendo di una detrazione fiscale, trasformabile in credito di imposta come previsto dall'art. 121 dello stesso Decreto Legge, e successivamente cedibile a terzi, compresi gli istituti di credito, pari al 110% delle spese sostenute per i suddetti interventi.L'agevolazione riguarda alcune tipologie di lavori e relativi pagamenti da eseguirsi dopo il 1 luglio 2020 e prima del 31 dicembre 2021. Trattandosi di un Decreto Legge, immediatamente efficace, ma attualmente in corso di conversione in Legge, il Parlamento potrebbe apportare correzioni o integrazioni all'attuale testo.