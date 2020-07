Riaperta la statale 597 Olbia-Sassari all'altezza di Saccargia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Anas ha riaperto al traffico la strada statale 597 “Del Logudoro” in entrambi i sensi di marcia, a seguito della conclusione della prima parte degli interventi di ripristino del versante interessato da un evento franoso verificatosi lo scorso 26 novembre in località Saccargia, in provincia di Sassari.I lavori, iniziati il 26 maggio, proseguono secondo il cronoprogramma contrattuale. Sono state completate le lavorazioni interferenti con la viabilità mentre risultano in corso le opere di sistemazione finale.A causa della presenza del cantiere, in alcune fasce orarie, potrebbe rendersi necessaria l’istituzione temporanea del senso unico alternato per consentire le operazioni di completamento delle lavorazioni. L’investimento complessivo degli interventi è di 450 mila euro ed è stato affidato dall’impresa ATI Consorzio Triveneto Rocciatori – Costruzioni Edili Baraldini.