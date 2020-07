La Rosa rinnova il contratto con l'Olbia Calcio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Società è lieta di annunciare di aver raggiunto l'intesa con il giocatore Luca La Rosa per il rinnovo del contratto in vista della prossima stagione.Tornato a vestire la maglia bianca la scorsa estate, La Rosa ha collezionato nella stagione appena conclusa 23 presenze e 5 reti in campionato alle quali si devono aggiungere le 2 presenze negli spareggi playout e le 2 apparizioni in Coppa Italia. Nel corso del campionato, il difensore olbiese ha inoltre festeggiato il traguardo delle 100 presenze con la maglia dell'Olbia."Sono felicissimo di questa scelta e di poter giocare per l'Olbia anche nel prossimo campionato" sono le prime parole rilasciate da La Rosa a commento dell'accordo raggiunto. "Questa maglia per me significa tanto e - aggiunge - gli stimoli che sento mi portano a dire che ho già ora una grande voglia di ricominciare ad allenarmi e giocare con i compagni".