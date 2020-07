Incidente a Cugnana, in azione i vigili del fuoco di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in località Cugnana a Olbia per un incidente stradale. Un furgone, dopo aver tamponato un'autovettura in procinto di svoltare, è uscito fuori strada nei pressi dell'incrocio per cugnana verde sulla sp73. La squadra ha messo in sicurezza gli automezzi e collaborato col personale sanitario intervenuto per soccorrere una donna alla guida della Citroen c3, leggermente ferita. Solo spavento per gli occupanti del Ford Transit. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.