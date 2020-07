Insula diventa un caposaldo del sistema produttivo della Sardegna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ora fa parte integrante di un accordo quadro che colloca il Cipnes come caposaldo del sistema socio-economico e produttivo della Sardegna, come stabilito dalla delibera dell’esecutivo regionale dello scorso 9 luglio.Grazie all’azione congiunta di tre assessorati regionali (Turismo, Industria e Agricoltura), sono state indicate queste priorità d’intervento:* 1) l'implementazione del programma strategico generale di marketing territoriale regionale “INSULA” per l'aggregazione, l'innovazione, la promozione e l'internazionalizzazione delle filiere produttive identitarie e dei territori della Sardegna, attraverso la piattaforma pubblica polifunzionale “INSULA-SARDINIA ENTERPRISE P.T.E.” e le sue unità operative periferiche “Insula Sardinia Village”;* 2) l'implementazione del progetto di marketing territoriale ‘'INSULA – Sardinia Quality World'' volto a sostenere un percorso di promozione, internazionalizzazione, sviluppo produttivo e distributivo delle filiere identitarie di qualità certificata della Sardegna e artistiche, avente quale obiettivo quello di innovare, diversificare e differenziare la Destinazione Sardegna anche attraverso nuovi tematismi rappresentati dall'offerta aggregata dei “sentieri del turismo enogastronomico” e dalle creazioni artistiche dei “Maestri artigiani di Sardegna”;* 3) l'implementazione del progetto istituzionale etico-solidale "INSULA - Tottumpare... per una Sardegna unita e solidale", volto a sostenere le imprese del settore agroalimentare sardo attraverso un'azione promo-informativa strategica e una campagna etico-solidale che, coinvolgendo il sistema distributivo regionale, orienti le scelte di consumo verso le produzioni agroalimentari della Sardegna;* 4) l'implementazione del Piano Strategico del turismo “Destinazione Sardegna 2018-2021”, con attenzione alla realizzazione congiunta di progetti istituzionali regionali di promozione turistica della Sardegna e a qualificare le eccellenze produttive locali attraverso lo svolgimento coordinato di qualificate attività di marketing, comunicazione, promozione e promo-commercializzazione;* 5) la progettazione e la realizzazione di azioni promozionali fieristiche in ambito regionale, nazionale ed internazionale per sostenere processi di sviluppo competitivo, cooperazione e internazionalizzazione del sistema regionale delle imprese, con focus sulle filiere produttive del turismo, dell'agrifood, dell'artigianato e design. CIPNES “GALLURA” con sede legale in Olbia 07026 - Zona Industriale Loc. Cala Saccaia, ( tel. 0789/597125– 597099 – fax 0789/597126 ) e-mail protocollo@pec.cipnes.it – Sito www.cipnes.it“Sono particolarmente fiero – ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa – di aver completato questa prima fase della collaborazione fattiva con il Cipnes Gallura, le cui iniziative ho seguito fin dall’inizio del mio mandato, anche (ma non solo) con la partecipazione diretta ai sui eventi, non solo in Costa Smeralda. E’ mia convinzione che, attraverso queste intese strategiche, si possano valorizzare sempre di più i prodotti della nostra terra ed esportare il nome della Sardegna in tutto il mondo. Ora, insieme con i colleghi assessori all’Industria e all’Agricoltura, provvederemo a svolgere tutte le iniziative e gli atti finalizzati alla piena attuazione delle finalità previste dall’accordo quadro”.