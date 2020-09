Auto incendiata nella notte a Olbia, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta d’intervento intorno alle 3 di questa notte per un incendio autovettura a Olbia in via Cavalcanti. Prontamente è stata inviata la squadra di Olbia che tempestivamente è riuscita a limitare i danni alla sola parte posteriore dell’auto. Le fiamme si sono concentrate solo sulla ruota posteriore sinistra sotto il serbatoio. Proprio per la posizione delle stesse i Vvf escludono l’auto accensione o il corto circuito. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Olbia