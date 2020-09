Mobilità green, cosegnate quattro auto elettriche al comune di Olbia

Il Comune di Olbia ha avviato la gara per la fornitura dei veicoli ad ottobre dello scorso anno. Allo scopo di acquistare un prodotto adeguato ai più recenti standard prestazionali, alcune delle caratteristiche minime stabilite dalla Regione sono state notevolmente incrementate. Non solo, il modello proposto dalla ditta Mereu Auto, che si è aggiudicata la gara, presenta caratteristiche ancora superiori. Le quattro auto sono infatti Nissan Leaf 2019: hanno una potenza massima di 161 kW (il bando regionale richiedeva 40 kW), un’autonomia 539 km (il bando regionale richiedeva 120 Km), mentre la capacità della batteria è di 62 kWh (il bando regionale richiedeva 16 kW).

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Ci sono state consegnate ieri le quattro auto elettriche che il Comune di Olbia si è aggiudicato grazie ad un bando regionale. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Proseguiamo in questo modo il cammino verso la mobilità green, che renderà la nostra città sempre più a misura di cittadino e sempre più libera da emissioni, incluse quelle sonore».«Ringrazio l’Ing. Zanda e l’Ing. Usai per aver seguito con cura la gara e la ditta Mereu per aver partecipato» conclude il sindaco.