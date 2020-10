Caritas Olbia: ora servono coperte, lenzuola, asciugamani e scarpe

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La Caritas della Sacra Famiglia di Olbia sospende momentaneamente, in modo parziale la raccolta degli indumenti usati ad eccezione di coperte, lenzuola, asciugamani e scarpe n°41,42,43.“Nel ringraziare per la generosità dimostrata verso i poveri attraverso l'elevato numero di donazioni – afferma Luciano Contu, diacono e responsabile Caritas Sacra Famiglia – a motivo della mancanza di spazi e nel rispetto delle normative volte a contrastare la pandemia da Covid 19, è necessario interrompere parzialmente la raccolta di indumenti.La ripresa della raccolta verrà comunicata con ulteriore avviso. Si raccomanda di non abbandonare sacchi o scatoloni con indumenti all'esterno del magazzino o nei pressi dei locali della chiesa parrocchiale.Per quanti volessero donare i soli prodotti indicati, la sede di Via Manzoni è aperta il mercoledì dalle 9 alle 11. Per prendere un appuntamento o chiedere informazioni si può telefonare al seguente numero: 3421685343.