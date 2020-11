A Olbia sospesa la raccolta dei rifiuti a causa del maltempo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il sindaco Settimo Nizzi ricorda ai cittadini che: «a tutela della pubblica incolumità, sono sospese tutte le attività di raccolta rifiuti. L’ordinanza è attiva da ieri e fino alle ore 24 di oggi. Si raccomanda pertanto a tutti gli utenti di non esporre i mastelli/bidoni dedicati alla raccolta differenziata, nonché bidoni/buste utilizzati per la frazione verde e gli ingombranti, anche se preventivamente fissato appuntamento per il ritiro. Chi avesse erroneamente esposto il mastello fuori dalla propria abitazione ieri sera, è pregato di ritirarlo immediatamente».Si precisa che dal provvedimento sono escluse le grandi utenze commerciali e le strutture sanitarie, dove il servizio continua a svolgersi regolarmente.