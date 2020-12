A Olbia arrestato un 36enne e denunciata la compagna per spaccio di droga

L’operazione è scattata ieri mattina, quando i militari si sono recati nella zona di via Bellini ed hanno proceduto al controllo di un 36enne, già noto alle forze di polizia. L’esito della perquisizione personale e domiciliare dell’uomo ha permesso ai carabinieri di rinvenire 80 grammi di marijuana nella camera da letto, un bilancino di precisione e la somma di 1.420 euro, provente dell’attività illecita.







Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro. Nello stesso contesto, oltre ad arrestare l’uomo per detenzione ai fini di spaccio, è stata denunciata la sua compagna 47enne, incensurata, poiché in possesso della sostanza stupefacente. L’uomo è stato ristretto al regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida, a disposizione dell’autorità giudiziaria di tempio pausania.



