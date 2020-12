Olbia, buoni spesa e alimentari per l'emergenza socio sanitaria: ecco come richiederli

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’assessora Simonetta Lai comunica che dal giorno 15 dicembre verranno aperti gli sportelli per la richiesta di buoni spesa e/o generi alimentari, erogati per l’emergenza socio-economica causata dalle misure restrittive introdotte dal Governo per ridurre la diffusione del Covid-19, come da art. 2 del Dlg. 154/2020 .I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:* residenza nel Comune di Olbia;* non dovranno avere percepito un reddito superiore agli € 800,00 nel mese di presentazione dell’istanza, al netto del canone di locazione.Le istanze devono essere presentate, corredate della copia del documento di identità, direttamente presso le sedi delle associazioni partner del progetto di seguito indicate:* Libere Energie, via Bramante 55, martedì e giovedì dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,30. Tel. 320/0163622.* Alliance of Guardian Angels, via Milano 1, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00-alle ore 18,00. Tel. 349/4341654.* Anteas Gallura, via Cimabue 40/B dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,30. Tel. 350/0224454.* Caritas Dioc.Tempio Ampurias/La Cittadella, via Zaffiro snc dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle ore 12,00. Tel. 0789/604588;* Croce Rossa, via Imperia 173, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30. Tel. 0789 25125La modulistica è reperibile, oltre che presso gli sportelli erogatori, anche:* Servizio Informacittà – Località Molo Brin. Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 18.00, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 15.00.* Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante. Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; il lunedì e mercoledì anche dalle ore16,00 alle ore 18,00, previo appuntamento al recapito telefonico 0789 24800.* Assessorato ai Servizi Sociali - zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta Center. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00; lunedì e mercoledì anche dalle 16,00 alle18,00.Si precisa che alla Caritas – Cittadella sono erogati direttamente i generi alimentari, mentre presso gli altri sportelli vengono consegnati buoni acquisto spendibili nei supermercati indicati dall’associazione erogatrice.