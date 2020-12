Carenza di aule scolastiche a Olbia, la Provincia cerca locali per il Deffenu

La ricerca sul mercato si rende necessaria dopo l’inizio dei lavori di sistemazione della Scuola Maria Rocca che ospitavano le classi del I.T.C.G. “A. Deffenu”. Inoltre a breve per l’ I.T.C.G. “A. Deffenu” così come per il Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa” di Olbia andrà in gara l’appalto relativo ai lavori di sistemazione e completamento della palestra.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

“A. Deffenu” di Olbia. Nei giorni scorsi è stato pubblicato con scadenza 7.01.2021 invito pubblico a presentare offerte per la locazione di locali da adibire a 8 aule scolastiche per l' I.T.C.G. “A. Deffenu” della Città di Olbia. Abbiamo imposto tempi rapidi tra l’assegnazione e consegna dei locali.