Contributi per le scuole dell'infanzia paritarie, pubblicato l'elenco dei beneficiari

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia Sabrina Serra rende noto agli interessati che è in pubblicazione l’elenco definitivo dei soggetti gestori delle scuole dell’infanzia non statali paritarie, operanti sul territorio comunale di Olbia nell’anno scolastico 2020/2021, beneficiari del contributo di cui alla L.R. 25.06.1984 n. 31 art. 2. L’elenco è consultabile sul sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it nella Sezione Notizie, nella Sezione Aree Tematiche - Istruzione - Scuole dell’infanzia paritarie e nella Sezione albo pretorio on line.