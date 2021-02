Progetto Community Hub, a Olbia tre Open day per la presentazione del bando

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Così commenta il sindaco Settimo Nizzi: «Gli incontri sono promossi nell’ambito dell’ITI “Olbia, città solidale, sostenibile, sicura” e si riferiscono alla sub-azione 2.1. Saranno l’occasione per presentare i contenuti del bando, i suoi obiettivi, i risultati attesi, confrontarsi con buone prassi ed esperienze sperimentate a livello nazionale. L’iniziativa è finalizzata a promuovere gli interventi che porteranno alla nascita del Community Hub, che verrà realizzato nell’ex edificio “San Ponziano Papa” nel quartiere di Poltu Quadu. Lo spazio sarà messo a servizio non solo del quartiere, ma dell’intera comunità olbiese per la realizzazione di interventi di integrazione sociale, accrescimento e valorizzazione del capitale umano intellettuale e sociale dell’area, con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei servizi e avviare un percorso di superamento dell’isolamento e dei rischi di marginalità che caratterizzano l’area».Attraverso il progetto del Community Hub, verranno offerti, tra gli altri, servizi di start-up e coworking, attività di ascolto e coinvolgimento attivo e continuo della comunità locale attraverso la Banca dei bisogni, un servizio di piedibus rivolto ai più piccoli, un presidio di vigilanza nei pressi delle scuole e servizi di sostegno alla mobilità solidale, attività di food policy ed educazione alimentare, nonché un servizio di risto-cafè e web-radio., che mira all’empowerment degli individui coinvolti e all’integrazione tra tutte le azioni previste dall’Investimento Territoriale Integrato, finalizzate a sostenere l’integrazione sociale, l’inclusione lavorativa e la più ampia partecipazione della comunità in un’ottica di sviluppo e crescita dell’intera città di Olbia.Gli eventi, realizzati in modalità webinar, si configurano come incontri interattivi nel corso dei quali il pubblico potrà chiedere virtualmente la parola e porre domande ai relatori.Con il semplice utilizzo di un device (computer/smartphone/tablet) e una connessione internet, i tre incontri saranno accessibili attraverso il seguente link: http://bit.ly/ITI_Olbia_Open_DayLa partecipazione deve essere confermata compilando il seguente modulo: http://bit.ly/ITI_Olbia_modulo_registrazioneL’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dedicata all’ITI Olbia: facebook/ITI-Olbia