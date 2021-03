Domani ultimo appuntamento dedicato alla presentazione del Progetto del Community Hub

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si concluderà domani il ciclo di Open Day dedicati alla presentazione del bando di gara per l’individuazione di un gestore unico delle attività del Community Hub e dei suoi servizi. L’incontro della settimana scorsa ha offerto l’opportunità di ascoltare la dott.ssa Chiara Pirovano, collaboratrice dell’Ufficio Food Policy del Comune di Milano.L’ultimo appuntamento è dunque fissato per domani, mercoledì 3 marzo, a partire dalle ore 16:30. L’evento si terrà in modalità webinar e sarà l’occasione per poter interagire con i relatori e porre virtualmente domande o chiedere ulteriori approfondimenti in merito al progetto e ai suoi obiettivi.«Il Community Hub è parte integrante della più ampia e ambiziosa strategia di rigenerazione urbana, economica e sociale destinata ai quartieri Sacra Famiglia e Poltu Quadu, finalizzata a sostenere l’integrazione sociale, l’inclusione lavorativa e la partecipazione della comunità in un’ottica di sviluppo e crescita dell’intera città di Olbia. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Invitiamo tutti gli interessati a partecipare e non perdere questa importante opportunità».Con il semplice utilizzo di un device (computer/smartphone/tablet) e una connessione internet, l’incontro sarà accessibile attraverso il seguente link: http://bit.ly/ITI_Olbia_Open_DayLa partecipazione deve essere confermata compilando il seguente modulo: http://bit.ly/ITI_Olbia_modulo_registrazioneL’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dedicata all’ITI Olbia: facebook/ITI-Olbia