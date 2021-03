Dalla Francia con troppi soldi in contanti sbarca a Olbia, sanzionato

Il passeggero si è avvalso dell’istituto dell’oblazione, provvedendo contestualmente al pagamento immediato della sanzione, così come previsto dall’art. 7, comma 1, D. Lgs. 195/2008. L’attività di servizio in argomento si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dall’Agenzia Dogane e Monopoli e dalla Guardia di Finanza negli spazi doganali aeroportuali, attraverso l’elaborazione di specifiche analisi di rischio orientate, in particolar modo, al monitoraggio e controllo dei passeggeri e del bagaglio trasportato nei voli ritenuti più “sensibili” per la perpetrazione di illeciti valutari.



Alla domanda rituale dei funzionari se trasportasse denaro, il passeggero rispondeva di avere con sé 10.000 euro, ma dal controllo eseguito sul bagaglio e sulla persona venivano rinvenute banconote per 20.750 euro.