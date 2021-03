Olbia, auto in fiamme in viale Aldo Moro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La sala operativa del 115 ha ricevuto una richiesta d’intervento per incendio autovettura in viale Aldo Moro ad Olbia. Prontamente è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che ha provveduto a spegnere le fiamme che hanno interessato interamente la parte anteriore di una Mercedes. Il conducente durante la marcia ha visto sprigionarsi le fiamme e prontamente si è allontanato dall’auto. Non si segnalano feriti. Il traffico ha subito dei rallentamenti.