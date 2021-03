Donazione della Guardia di Finanza di Olbia alla Caritas

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Venerdì 26 marzo 2021 la Cittadella della Carità di Olbia ha ricevuto dalla Guardia di Finanza di Olbia, assieme all'associazione A.N.F.I di Olbia, una donazione di generi alimentari a lunga scadenza, destinati alle famiglie bisogne del territorio come segno tangibile di solidarietà in occasione della Quaresima e della prossima Pasqua. I prodotti sono stati conseganti dal Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Olbia, capitano Carlo Lazzari, e dal presidente della Sezione A.N.F.I. di Olbia, Nicolò Maccarrone a don Antonio Tamponi, vicario vescovile per la Carità alla presenza del direttore e vice direttore della caritas della diocesi di Tempio Ampurias Domenico Ruzzittu e Igino Faraglia.Il gesto vuole essere una forma di vicinanza verso coloro che si preparano a vivere la Pasqua in una situazione di difficoltà, anche a causa della pandemia, con il messaggio che si può sempre contare sulla grande famiglia delle Fiamme Gialle".Ad animare la raccolta un passo della seconda lettera di San Paolo ai Corinti: "Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza, né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia".