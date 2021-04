Nave in avaria ieri sera a Olbia, passeggeri riprotetti su altro traghetto

Il carico e i 207 passeggeri, precedentemente imbarcati e regolarmente sistemati a bordo, hanno dovuto attendere l’arrivo alle 8 di questa mattina della Motonave Cruise Sardegna della stessa compagnia di navigazione, che ultimate le operazioni di sbarco dei mezzi e passeggeri provenienti da Livorno ha provveduto ad imbarcare carico e passeggeri del Cruise Europa per partire come da programmazione alle 1 per il porto di Livorno. Sul Cruise Europa proseguono i lavori per la risoluzione dell’avaria.

A causa di un’avaria al sistema rilevazione incendi, rilevata poco prima della partenza da Olbia per il porto di Livorno prevista alle ore 23 del giorno 8 aprile, la Motonave Cruise Europa della Grimaldi Lines è stata bloccata. A bordo c'erano 207 passeggeri e 73 componenti dell’equipaggio, 101 auto, 24 autoarticolati e 85 semirimorchi.