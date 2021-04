© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 7.45 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Galvani per l'incendio di un'autovettura. Il pronto intervento della squadra è servito a spegnere l'incendio e metterei in sicurezza l'area. I motivi del rogo sono ancora da accertare. Non si segnalano feriti.