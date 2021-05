Conclusi i lavori di pavimentazione della 131dcn direzione Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Anas ha terminato gli interventi di realizzazione della nuova pavimentazione drenante lungo un tratto di di 7 km della strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” in direzione Nuoro, nel territorio di San Teodoro, in provincia di Sassari.A partire da oggi e fino all’11 giugno nello stesso tratto, compreso tra il km 122 e il km 129, i lavori proseguiranno lungo la carreggiata opposta (dir. Olbia) con restringimenti nella carreggiata appena completata che sarà allestita a doppio senso di marcia.I lavori rientrano nel programma di investimenti previsti per il 2021 per la manutenzione delle pavimentazioni sulla rete stradale sarda e fanno parte di un ampio piano di riqualificazione della strada statale 131 DCN, già avviato negli scorsi mesi nel tratto tra Nuoro e Olbia e finalizzato al miglioramento degli standard di sicurezza dell'arteria.