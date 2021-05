Ragatzu firma il rinnovo contrattuale con l'Olbia Calcio

In Gallura, tra campionato e Coppa Italia, Ragatzu ha totalizzato 134 presenze, messo a segno 49 reti e realizzato 35 assist. Numeri importanti che gli hanno consentito, peraltro, di conquistare un record assoluto nella storia del club: con 47 gol è il miglior marcatore dell'Olbia in Serie C.

La Società rende noto di aver raggiunto l'intesa con il giocatore Daniele Ragatzu per il rinnovo del contratto. Il nuovo accordo avrà validità fino al 30 giugno 2022. Quella ventura sarà per Ragatzu, nato a Cagliari il 21 settembre 1991, la quinta stagione con la maglia dell'Olbia, indossata già nel triennio 2016-2019 e nel campionato appena concluso. In mezzo, il ritorno in Serie A al Cagliari nella stagione 2019/2020.