Lunedì prossimo Olbia senz'acqua, ecco i quartieri interessati

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Lunedì 24, per consentire un improrogabile intervento di miglioria su organi di sezionamento idraulico al servizio di via Aldo Moro, altezza della nuova rotatoria per zona Santa Lucia, verrà interrotta l’erogazione idrica alle utenze dalle 8.30 alle 14. Le zone interessate dal disservizio saranno:-Zona Sa Minda Noa-Via della Stampa e relative traverse-Via Labriola e relative traverse Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita, si prevede il completamento dei lavori per le ore 14:00 con conseguente riavvio dell’erogazione senza ulteriore preavviso. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate.