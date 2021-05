Capi contraffatti destinati alla vendita, a Tempio Pausania denunciato un 55enne

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Sassari, i carabinieri della compagnia di Tempio Pausania hanno setacciato le strade della città. I militari sono stati impegnati in controlli volti al contrasto dell’illegalità diffusa. Quattro le persone denunciate. Durante le operazioni i carabinieri della nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato un 55enne per ricettazione e commercio di abiti contraffatti. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stato trovato in possesso di ben quattordici capi contraffatti, pronti alla vendita.