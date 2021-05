Tafferugli in centro a Olbia, il sindaco Nizzi vieta la vendita dell'alcol

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Problema di sicurezza nel centro cittadino di Olbia? Le risse di sabato lo hanno fatto pensare. Un gruppo di giovanissimi sotto l’effetto di alcol, ripresi dall’occhio di telefonini e telecamere, hanno seminato il panico in pieno centro con atti di vandalismo, ma soprattutto con reazioni violente nei confronti dei carabinieri che nel frattempo erano intervenuti. Il sindaco Nizzi non ci sta e ha appena firmato un’ordinanza per il divieto di vendita da parte di negozi di alimentari e bevande da asporto e consumo per strada di alcolici e superalcolici dalle 20 alle 7 del mattino. Il sindaco ha parlato nel corso di una conferenza stampa annunciando per domani un vertice in Prefettura a Sassari dove si riunirà il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nizzi si aspetta che dalla riunione vengano presi dei provvedimenti: “Non possiamo accettare quello che è successo nel fiume settimana nella nostra città. E’ intollerabile pensare che un gruppetto di minorenni che si ubriacano e che si drogano compiano azioni di quel tipo pensando che di farla franca. Auspico che la Prefettura adotti misure adeguate per reprimere e prevenire certe azioni perché l’immagine della nostra città è stata fortemente danneggiata”.