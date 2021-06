Golfo Aranci Covid free, negativizzato l'ultimo positivo

Tutti i nostri amici sono guariti e sono pieni di voglia di riprendere le loro vite come tutti, impazienti di poter ripartire nelle nostre occupazioni, nelle nostre attività e nella vita che avevamo sospeso. Siamo impazienti di riabbracciare i nostri turisti e per farlo abbiamo già realizzato due azioni di promozione e di stimolo economico che ci consentono di aumentare i flussi di vacanzieri verso Golfo Aranci. Non lasceremo nulla di intentato per fare in modo che la ripresa e la ripartenza siano il più rapide possibile. Andiamo avanti uniti, insieme".