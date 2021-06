Tre persone ferite in uno scontro tra due autovetture a Cala Bitta

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Intorno alle 8 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla sp 59, nei pressi di Cala Bitta, per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate violentemente, causando il ferimento di tre persone. La squadra ha estratto il conducente della Renault per affidarlo al personale del 118, per poi mettere i sicurezza veicoli e area dell'intervento. Sul posto anche i Carabinirei di Olbia e Porto Cervo.