Intorno alle 0.45 di questa notte i Vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti per un incendio che ha distrutto un chiosco sulla spiaggia in località Marinedda a Trinità d'Agultu. Il locale di circa 250 metri quadri è andato completamente distrutto. La squadra ha raffreddato alcune bottiglie di GPL evitandone l'esplosione. Non si segnalano feriti. Sul posto anche i Carabinieri di Trinità d'Agultu