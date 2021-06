Seconda edizione del Beach Volley Time with Stars a Cannigione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Lo sport ancora protagonista degli eventi ad Arzachena con il Beach Volley time with Stars al via domani al parco Riva Azzurra di Cannigione con il campione Francesco Vanni, che sarà il coach leader di questa seconda edizione a cui partecipano giovani atleti da tutta la Sardegna.Nel 2019, la prima edizione ha avuto come protagonisti Enrico Rossi, Adrian Carambula e Marco Solustri.L'iniziativa è organizzata dall’associazione sportiva Time Out Volley ed è promossa dall'assessore allo Sport e Spettacolo, Valentina Geromino.Da mercoledì 23 a venerdì 25 giugno, dalle 9:30 alle 12 e dalle 17 alle 19 - Allenamenti;Sabato 26 e domenica 27 giugno - Tornei;Da venerdì 25 a domenica 27 giugno - Esposizione di prodotti agroalimentari e artigianali sardi nei gazebo allestiti nei pressi del parco.Contatti e iscrizioniASD Time Out VolleyTelefono 3711168377Email timeoutvolley@tiscali.it