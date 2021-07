Potenziato il servizio di trasporto pubblico da Olbia a Berchiddeddu

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Nell’ottica di migliorare il servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Olbia, al fine di garantire il collegamento delle frazioni di Sa Castanza - Trainu Moltu - Mamusi con Olbia, a partire dal 2 agosto, attraverso la municipalizzata del Comune, A.S.P.O. Spa, abbiamo voluto estendere il percorso della “linea 12”, prevedendo diversi passaggi in più – dichiara il sindaco Settimo Nizzi e aggiunge - .Olbia deve essere sempre più percepita come un unico territorio e questo concetto non può prescindere dai collegamenti con le frazioni e le altre aree periferiche. La facilità di spostamento tra le varie zone della nostra città è infatti fondamentale per unire il territorio».Nello specifico, ecco i passaggi della “linea 12”:Direzione Olbia → MamusiBerchiddeddu: fermata n. 1091 SP 79 entrata cimitero vicino piazzetta Padre Pio passaggio ore 09:15Berchiddeddu: fermata n. 1091 SP 79 entrata cimitero vicino piazzetta Padre Pio passaggio ore 12:32Berchiddeddu: fermata n. 1091 SP 79 entrata cimitero vicino piazzetta Padre Pio passaggio ore 15:25Berchiddeddu: fermata n. 1091 SP 79 entrata cimitero vicino piazzetta Padre Pio passaggio ore 18:22Sa Castanza: fermata n. 2005 SP 79 angolo via Marsilio passaggio ore 09:17Sa Castanza: fermata n. 2005 SP 79 angolo via Marsilio passaggio ore 12:34Sa Castanza: fermata n. 2005 SP 79 angolo via Marsilio passaggio ore 15:27Sa Castanza: fermata n. 2005 SP 79 angolo via Marsilio passaggio ore 18:24Su Trainu Moltu: fermata n. 2006 via Trainu Moltu n. 22 passaggio ore 9:19Su Trainu Moltu: fermata n. 2006 via Trainu Moltu n. 22 passaggio ore 12:37Su Trainu Moltu: fermata n. 2006 via Trainu Moltu n. 22 passaggio ore 15:29Su Trainu Moltu: fermata n. 2006 via Trainu Moltu n. 22 passaggio ore 18:27CapolineaMamusi: capolinea via Omodeo slargo circolo privato partenza ore 09:35Mamusi: capolinea via Omodeo slargo circolo privato arrivo ore 12:55Mamusi: capolinea via Omodeo slargo circolo privato arrivo ore 15:45Mamusi: capolinea via Omodeo slargo circolo privato arrivo ore 18:40Direzione Mamusi → OlbiaSu Trainu Moltu: fermata n. 2008 via Trainu Moltu n. 31 passaggio ore 09:38Su Trainu Moltu: fermata n. 2008 via Trainu Moltu n. 31 passaggio ore 12:59Su Trainu Moltu: fermata n. 2008 via Trainu Moltu n. 31 passaggio ore 15:48Su Trainu Moltu: fermata n. 2008 via Trainu Moltu n. 31 passaggio ore 18:44Sa Castanza: fermata n. 2009 SP 79 angolo via Anita Garibaldi passaggio ore 09:41Sa Castanza: fermata n. 2009 SP 79 angolo via Anita Garibaldi passaggio ore 13:03Sa Castanza: fermata n. 2009 SP 79 angolo via Anita Garibaldi passaggio ore 15:51Sa Castanza: fermata n. 2009 SP 79 angolo via Anita Garibaldi passaggio ore 18:48Berchiddeddu: fermata n. 2010 S.P. 79 fronte civico 10 passaggio ore 09:43Berchiddeddu: fermata n. 2010 S.P. 79 fronte civico 10 passaggio ore 13:05Berchiddeddu: fermata n. 2010 S.P. 79 fronte civico 10 passaggio ore 15:53Berchiddeddu: fermata n. 2010 S.P. 79 fronte civico 10 passaggio ore 18:50