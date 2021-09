Olbia: crisi economica legata alla pandemia, ecco come accedere ai contributi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I beneficiari vengono individuati nei cittadini residenti presso il Comune di Olbia al 01.09.2021 e prioritariamente a coloro che, a causa e per gli effetti delle misure di emergenza sanitaria determinati dall’emergenza COVID -19, si sono trovati in una condizione di precarietà economica momentanea determinata da:Perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività; Chiusura o sospensione dell’esercizio commerciale o altra attività di proprietà; Reddito insufficiente per condizione determinata dai provvedimenti scaturiti per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto.Le persone aventi i requisiti di cui sopra non dovranno avere percepito nessun tipo di reddito o avere percepito un reddito medio mensile insufficiente al di sotto di 800 euro mensili, nei mesi di febbraio - marzo-aprile 2021 (periodo di attuazione delle misure di contenimento epidemiologico) per un totale nel trimestre pari ad € 2.400,00.I benefici di cui al successivo articolo 2 verranno successivamente assegnati a coloro che, pur ricorrendo in una delle precedenti condizioni, percepiscono misure di sostegno pubblico di integrazione al reddito.Le richieste verranno soddisfatte in ordine di arrivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.Generi alimentari o buoni spesa da erogarsi mensilmente in base agli importi sotto indicati determinati in base al numero dei componenti familiari;Pagamento diretto di canone di locazione e/o utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 1.500,00.Le due tipologie di interventi non sono tra loro cumulabili.1.1.) L’importo dei generi alimentari o dei buoni spesa sarà erogato, tenuto conto dei seguenti indicatori:N. 1 componente familiare: importo erogabile mensilmente € 200,00;N. 2 componenti familiari: importo erogabile mensilmente € 300,00;N. 3 componenti familiari ed oltre: importo erogabile mensilmente € 350,00;Da 4 componenti familiari ed oltre : importo erogabile mensilmente €400,00.I generi alimentari o i buoni spesa potranno essere erogati tenuto conto dell’effettiva disponibilità, previa ulteriore richiesta da evadere sempre in ordine cronologico, che potrà essere presentata solo nel mese successivo (minimo 30 giorni) dall’erogazione della prima fornitura.2.1 ) Si provvederà al pagamento del contributo del canone di locazione o delle utenze domestiche quali energia elettrica, gas ed acqua, corredando l’istanza del titolo del titolo di pagamento sostenute nel periodo febbraio-giugno 2021. Qualora il canone o le utenze siano già state pagate potranno essere erogate quale rimborso, in tal caso il beneficiario dovrà rendicontare le spese impiegandole per il medesimo fine per il quale è stato erogato il rimborso ( per es se per canone di locazione per il canone dei mesi successivi all’erogazione del rimborso o per eventuali successive bollette). La somma di quanto corrisposto non potrà essere eccedente l’importo complessivo di € 1.500,00, ma il beneficio sarà calcolato sull’ importo effettivo, dato dalla somma della documentazione delle spese sopra indicate sostenute nel periodo da febbraio a giugno 2021.ART 3 MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIOAl beneficio si accederà attraverso specifico modulo di richiesta corredato di un documento di identità in corso di validità ed in caso di stranieri di copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di presentazione dell’istanza dello stesso. Qualora l’intervento richiesto sia finalizzato al pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche dovrà essere allegata la documentazione comprovante la spesa sostenuta.I requisiti verranno dichiarati attraverso autocertificazione. L’ufficio servizi sociali effettuerà i controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate, ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000, attraverso l’invio a campione delle istanza pervenute all’organo di controllo competente.Lo sportello che accoglierà l’istanza dovrà provvedere all’erogazione del beneficio, come da dichiarazione del richiedente e ad effettuare gli interventi necessari in base a quanto stabilito nell’articolo 2.Le istanze potranno essere presentate nelle seguenti sedi tenuto contro della tipologia di contributo di cui si intende usufruire:Erogazione diretta generi alimentari:Associazione Alliance of Guardian Angels tel 349/4341654 via Sirio n. 1 dalle ore 10,00-alle ore 13,00 dal lunedi al venerdì.Caritas Dioc.Tempio Ampurias/La Cittadella 0789/604588 Via Zaffiro snc dalle 8,00 – alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.Erogazione buoni spesa spendibili presso gli esercizi commerciali:- Anteas Gallura riceverà previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 333 5430514 chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.2.1 Contributo per pagamento utenze e canone di locazione: l’istanze dovrà essere inoltrata presso l’ufficio protocollo del Comune di Olbia - via Garibaldi dal lunedì al venerdì ore 9,00- 12,00 ed i lunedì e mercoledì ore 15,30-17,30.L’Associazione che avrà ricevuto la richiesta dovrà provvedere ad elargire il beneficio con le risorse messe a disposizione dai Servizi Sociali del Comune di Olbia. L’erogazione del beneficio dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dall’ articolo 2 ed entro i limiti stabiliti dallo stesso.Le istanze potranno essere presentate in un'unica sede, in caso di presentazione dell’istanza in più sedi sarà soddisfatta un’ unica richiesta, evadendo quella inoltrata per prima.La richiesta darà immediata esecuzione all’erogazione del beneficio di generi alimentari o buoni spesa, fatti salvi i tempi necessari per la liquidazione di quanto previsto all’art 2.1 e quanto contemplato dall’art 71 e 76 del DPR 445/2000.ART 4 TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZELe istanze potranno essere presentate a decorrere dal giorno 29 settembre al 28 ottobre 2021 o comunque fino ad esaurimento delle risorse. Un beneficiario che sia stato seguito da un determinato sportello dovrà continuare a fare riferimento al medesimo soggetto erogatore al fine di non creare sovrapposizione di interventi. E’ fatto divieto a chiunque dei soggetti partner di erogare benefici a nuclei già in carico ad altra Associazione.Qualora le risorse di un determinato soggetto erogatore siano terminate, le istanze ad esso pervenute e rimaste inevase verranno inviate alle Associazioni che abbiano ancora risorse disponibili e che erogheranno il beneficio sempre in funzione della data di presentazione delle domande.