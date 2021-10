Quattro feriti nello scontro tra due auto a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborare coi sanitari del 118. Lo scontro è avvenuto frontalmente tra le vetture, una lancia Y e una Renault clio. Su entrambe i veicoli viaggiavano conducente e passeggero. Tutti e quattro sono stati trasportati in ospedali per accertamenti, i rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Olbia