Progetto Cyclewalk a Olbia, il sindaco Nizzi partecipa al meeting di Amsterdam

«Il nostro sogno di rendere Olbia completamente ciclabile è sempre più vicino. I progetti procedono e non solo dal punto di vista infrastrutturale. Abbiamo approvato il Biciplan e siamo andati oltre. Olbia è la prima città in Italia ad aver approvato il Pediplan, perché rendere la nostra città sempre più agevole per un tipo di mobilità attiva è davvero uno degli obiettivi fondamentali della nostra amministrazione. I due piani, integrati tra loro, hanno lo scopo principale di favorire e sviluppare gli spostamenti a piedi e in bicicletta nella vita di tutti i giorni, per andare al lavoro o a scuola ad esempio. Una cultura volta alla ciclabilità rende la comunità più vivace e con una maggiore salute dei suoi cittadini».

Il sindaco Settimo Nizzi ha partecipato al meeting di chiusura del progetto Cyclewalk che si è tenuto ad Amsterdam lo scorso 2 dicembre.«Questo progetto è stato estremamente istruttivo grazie allo scambio di buone pratiche tra noi e gli altri 6 Paesi partners – afferma il primo cittadino – .In particolare, l’Università di Amsterdam ci ha fornito spunti interessantissimi non soltanto dal punto di vista teorico, ma anche da quello pratico. Abbiamo potuto apprendere sul campo e per esperienza diretta che girare in bicicletta è sempre possibile, anche con la pioggia o con la neve. Abbiamo pedalato per circa 2 ore mentre pioveva e poi nevicava, semplicemente attrezzati con guanti, giacca e pantaloni cerati. Quando siamo arrivati nella sala dove abbiamo svolto la riunione, ci siamo tolti la cerata e i nostri indumenti erano perfettamente asciutti, così da poter proseguire la nostra giornata di lavoro».Diverse le iniziative dell’amministrazione sul piano della mobilità sostenibile, volte a migliorare la qualità della vita e proteggere gli utenti più vulnerabili della strada: dallo scorso giugno il limite di velocità su tutte le strade comunali è di 30 Km/h. Sul piano infrastrutturale, il nuovo Lungomare è un esempio pratico della visione della Olbia del futuro: una città dove i bambini, le famiglie e le persone anziane possano muoversi facilmente e godersi gli spazi urbani senza preoccupazioni.Link al progetto Cyclewalk:www.interregeurope.eu/cyclewalk/https://www.facebook.com/eucyclewalk/