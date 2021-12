Riaperta al traffico via Principe Umberto a Olbia dopo i lavori

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Questo pomeriggio abbiamo riaperto al traffico via Principe Umberto con una settimana di anticipo rispetto a quanto preventivato, nonostante il maltempo di queste ultime settimane – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Siamo felici che i nostri concittadini possano muoversi più agevolmente per la città in questo periodo natalizio, durante il quale ci si sposta di più».«Ringraziamo la ditta che ha effettuato i lavori, la struttura comunale, in particolare il dirigente Antonello Zanda e il direttore lavori Giampiero Altamira, l’ex assessore ai lavori pubblici Gian Piero Palitta, con il quale sono stati progettati i lavori, e l’assessore attuale, Antonella Sciola» prosegue Nizzi.I lavori effettuati sono stati programmati durante lo scorso mandato attraverso il progetto europeo DECIBEL, Programma Transfrontaliero Interreg Marittimo IT FR 2014-2020. Olbia ha scelto come progetto pilota il rifacimento stradale del waterfront in materiale fonoassorbente al fine di ridurre le emissioni sonore nel centro cittadino ed in continuità con quanto si sta realizzando in via Genova, nell’ultimo tratto del Lungomare. I basoli rimossi sono stati conservati e verranno utilizzati per la realizzazione di altre aree urbane più idonee a tali materiali.