Il sindaco Nizzi incontra a Roma il Ministro per il sud, Mara Carfagna

Il sindaco Settimo Nizzi, nella giornata di oggi, ha incontrato a Roma il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Maria Rosaria Carfagna.«La cordialità e la gentilezza di sempre hanno contraddistinto la nostra riunione, durante la quale il Ministro ha manifestato l’attenzione alle opportunità di finanziamento delle infrastrutture principali per il nostro territorio. Una grande occasione per portare avanti le opere che la nostra città merita».