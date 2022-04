© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Intorno alle 20.15 i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia sono intervenuti per un incidente stradale in via Bazoni Sircana nei pressi dell’ospedale. Una autovettura guidata da una giovane ragazza per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia stradale, la giovane è stata trasportata all’ospedale per accertamenti.