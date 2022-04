Controlli dei carabinieri a Olbia: tre arresti nelle ultime 48 ore

Altri due arresti nella notte di ieri dopo un doppio intervento delle pattuglie della stessa Sezione Radiomobile e della Stazione di Berchidda. Analogamente alla prima circostanza, un’altra richiesta di aiuto è arrivata al 112 dal personale medico che mentre soccorreva un anziano bisognoso di assistenza medica erano stati ostacolati dal figlio dell’uomo. I carabinieri raggiunta l’abitazione si sono imbattuti nell’uomo che ha minacciato gli operai, brandendo un coltellaccio da cucina. Disarmato e immobilizzato, l’uomo, avendo accusato un malore, è stato condotto in stato di arresto al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Olbia.





Qui, durante le cure dei sanitari, i carabinieri della Stazione di Berchidda impegnati nel piantonamento sono stati costretti a intervenire nel tentativo di calmare un altro paziente che, già sul posto per il triage, è andato in escandescenza a causa della prolungata attesa danneggiando alcune suppellettili ed altro materiale, tra cui una panchina che – all’atto dell’intervento di uno dei militari – ha spinto con violenza contro lo stesso, procurandogli una contusione alla mano destra e opponendo, poi, ulteriormente al controllo. Prontamente bloccato, è stato anche lui tratto in arresto.

Il primo a seguito di una richiesta al numero di emergenza 112 giunta da un bar del centro cittadino per una lite. I militari accorsi sul posto sono stati affrontati dall’aggressore che li ha aggrediti. L’uomo è stato prontamente bloccato ed arrestato. Nella successiva perquisizione dell’auto è stato rinvenuto un coltello.