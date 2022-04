© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 12.30 i vigili del fuoco del distaccamento di olbia sono intervenuti per un incidente stradale sulla Sp. panoramica Olbia-Golfo Aranci. Il conducente, un giovane di 31 anni,ha perso il controllo dell’auto andandosi ad impattare sul guard rail dello svincolo per la zona industriale. Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto 118, polizia stradale e carabinieri.