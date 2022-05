Al via il Sandalion Motorally TT in Gallura

L'assessora allo sport, Elena Casu, ha sottolineato "l'importanza dello sport in città e della cultura che si sta creando attorno agli sport motoristici". "Questo evento - ha detto - ne è la conferma oltre a essere testimonianza di un connubio tra sport, turismo, cultura, natura ed economia".





"Per noi, venire in Sardegna a correre è dei pensieri più belli perché, per la tipologia delle nostre gare, è un territorio che si adduce particolarmente alla navigazione", ha detto il continuatore nazionale Motorally di FMI, Antonio Assirelli, che ha ricordato Sara Lenzi con grande affetto.





"Sono uno dei piloti che in questa gara si gioca la vittoria a livello assoluto e sono contento di tornare a correre qui nonostante non sia stato facile, avendo vissuto profondamente quanto capitato a Sara che io consideravo quasi una sorellina e che ho fatto appassionare a questa disciplina", ha detto il giovane pilota Leonardo Tonelli.

Duecentocinquanta, di cui sette sardi, i piloti in gara nella tappa sarda del campionato italiano, organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana e dal motoclub Insolita Sardegna, patrocinata da Regione e Comuni di Olbia e di Berchidda, con il contributo della Fondazione Sardegna. L'evento è stato presentato, oggi alla stampa, dal presidente del motoclub Insolita Sardegna, Antonio Scanu, dall'assessore al Turismo, Marco Balata, dall'assessora allo Sport, Elena Casu, dal coordinatore nazionale Motorally di FMI, Antonio Assirelli, alla presenza di due piloti, Jacopo Cerruti e Leonardo Tonelli.«Raggiunto il successo di così tanti iscritti, il mio prossimo obiettivo è quello di portare il campionato mondiale o europeo perché questa è una città che guarda sempre avanti", ha detto. "Nella scorsa edizione, c'è stata una data importante ed emozionante: non posso non fare un accenno a Sara Lenzi perché quell'evento mi ha colpito sia come amministratore locale sia come genitore", ha aggiunto Balata, ricordando il tragico incidente di cui è stata vittima una giovane pilota, Sara Lenzi, morta durante un trasferimento tra un percorso di gara e l'altro, nelle strade di Scala Pedrosa, su cui le indagini sono ancora in corso. Balata ha fatto, poi, riferimento alla ricaduta economica della manifestazione motociclistica nel territorio: "Oggi, 250 piloti con staff e accompagnatori contribuiscono al movimento commerciale in città e alla destagionalizzazione»."La Sardegna è un territorio a cui sono molto legato perché ho fatto la mia prima gara di livello mondiale nel 2015 vincendo e poi ho fatto l'iscrizione alla mia prima Dakar nel 2016", ha commentato il pilota Jacopo Cerruti, attuale campione in carica.