Indette per il 4 giugno le elezioni per il primo comitato di quartiere del centro storico olbiese

OLBIA. Il Comune di Olbia ha indetto le elezioni del primo comitato di quartiere del Centro Storico olbiese per il 4 giugno 2022. Il comitato di quartiere, come da statuto e specifico regolamento comunale, fa parte degli organismi di partecipazione popolare volti a favorire il processo democratico e partecipativo dei cittadini dei quartieri olbiesi. Si precisa che hanno diritto a votare e/o ad essere eletti nel direttivo del Comitato tutti i residenti ed i possessori di attività e/o proprietà nel quartiere del Centro Storico di Olbia. La votazione avverrà sulla base di liste elettorali (da depositare entro il 24.5.2022 via email a comitatocentrostoricoolbia@gmail.com ) per eleggere un direttivo del Comitato, all’interno del quale sarà individuato un Presidente coadiuvato da altre figure istituzionali.







Si potrà votare anche per delega (nel caso di stesso nucleo familiare).

il seggio sarà aperto dalle ore 16 alle ore 20, presso l’Hotel For You (https://www.hotelforyou.it/) in via Acquedotto Romano n°9, Olbia. Il gruppo dei promotori presenterà la propria lista denominata “Centro insieme” . Chi volesse candidarsi potrà farlo entro il 24.5.2022 alle ore 12. Le candidature potranno essere presentate senza formalità alla email dedicata: comitatocentrostoricoolbia@gmail.com. «Auspichiamo che ci sia una grande partecipazione al voto dei nostri concittadini - ha dichiarato il coordinatore Salvatore Serra - per la fondazione di questo comitato, importante per il nostro quartiere. L’elezione renderà il comitato operativo e potrà cominciare ad interfacciarsi con l’amministrazione Olbiese per segnalare le cose che possono essere migliorate, suggerendo le possibili soluzioni».