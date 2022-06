Ritorna nel nord Sardegna il Festival delle Bellezze

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Si terrà martedì prossimo a Sassari la presentazione del cartellone della V edizione del “Festival delle Bellezze”, in programma da martedì 21 giugno a sabato 29 ottobre. La manifestazione, finalizzata alla valorizzazione della musica, delle arti e del patrimonio archeologico, monumentale e naturalistico del Nord Sardegna, si terrà nelle più suggestive location della Provincia di Sassari e avrà come protagonisti artisti di spicco del panorama sardo.Nel corso di ogni appuntamento saranno affrontate anche importanti tematiche sociali grazie alla partecipazione dei rappresentanti di Onlus e associazioni che operano nel territorio. Il Festival, nato nel 2018, è organizzato dall’associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dei Comuni ospitanti e con il sostegno della Camera di Commercio del Nord Sardegna, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e della Confindustria Centro Nord Sardegna.Alla conferenza stampa prenderanno parte il direttore artistico della manifestazione, il M° Vincenzo Cossu, il Presidente dell’ente camerale Stefano Visconti, il Soprintendente Bruno Billeci, i rappresentanti dei Comuni e degli enti pubblici e privati sostenitori del Festival. Il Festival è inserito nel cartellone degli eventi di “Salude & Trigu”, il progetto della Camera di Commercio di Sassari che supporta la valorizzazione turistica delle manifestazioni culturali legate alle tradizioni del territorio. La conferenza stampa sarà aperta da un breve saluto musicale eseguito dall’Insieme Vocale Nova Euphonia e dalla Corale Studentesca Città di Sassari, entrambe dirette dal M° Vincenzo Cossu.