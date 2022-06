Il Direttore marittimo in visita alla Guardia Costiera di Cannigione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il Direttore Marittimo è stato ricevuto dal Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena - Capitano di Fregata (CP) Renato Signorini e dal Capo Sezione Cannigione - 2° Capo Scelto Q.S. Alfredo Putzu, ha visitato i nuovi locali della Guardia Costiera ubicati presso l’edificio denominato “Torre di controllo” nel porto di Cannigione e preso visione dei nuovi spazi portuali operativi a favore dell’utenza marittima in seguito al completamento dei lavori di ristrutturazione posti in essere dalla Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Lavori Pubblici e dalla Civica Amministrazione di Arzachena.ed in tale frangente sono stati illustrati i futuri lavori di completamento della diga foranea del porto di Cannigione, sorgitore di rilevante e crescente interesse turistico dove gli Enti Locali hanno investito in termini di strutture e servizi a beneficio della collettività ed in stretta sinergia con l’Amministrazione Marittima.della Capitaneria di Porto di La Maddalena a favore della collettività e dell’utenza portuale, confermando la rilevanza della collaborazione istituzionale tra la Guardia Costiera e l’Amministrazione Comunale di Arzachena.