Conto alla rovescia per il concerto di Elisa a Olbia

Un tour che è molto di più dello spettacolo musicale di una delle artiste più apprezzate del panorama nazionale e internazionale. Una vera e propria dichiarazione d’amore per il pianeta e per la sua tutela. Perchéci crede veramente e il suoche approderà all’, vuole essere un messaggio forte e chiaro: “il nostro futuro passa da un radicale cambiamento del nostro stile di vita”. Abiti di scena che saranno confezionati da designer che utilizzano solo materiali riciclabili o riciclati, meno luci e service sul posto per risparmiare l’utilizzo dei tir per gli spostamenti e quindi un impatto ambientale drasticamente abbattuto.Non a casoè stata scelta. Le ambizioni delle SDG sono quelle di capovolgere il copione già scritto per ottenere un mondo più giusto pacifico, e green, e modellare una nuova realtà: una realtà in cui la crisi climatica non porrà fine all'umanità, perché l'umanità porrà fine alla crisi climatica. La campagna d'azione SDG delle Nazioni Unite chiede alle persone di tutto il mondo di #FlipTheScript: trasformare l'apatia in azione, la paura in speranza, la divisione nell'unione. E l’ONU ha individuato in tutto il mondo “voci” in grado di ispirare l'azione su ciò che serve per raggiungere questi importanti obiettivi ambientali e sociali. Elisa è così la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio di #FlipTheScript: l'impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il Mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni.La cantante friulana attraverserà oltre venti regioni italiane da nord a sud. La Sardegna e in particolare Olbia non potevano certo mancare anche grazie alla volontà e all’impegno dell’amministrazione comunale olbiese che ha fortemente voluto l’artista che proprio qui è ormai di casa. Si tratta di un gradito ritorno infatti, perchésarà dunque un’altra occasione unica da non perdere nella nuovissima arena concerti realizzata appositamente nel cuore cittadino per ospitare eventi di altissimo livello come questo. E tra le altre iniziative in chiave green è sicuramente da menzionare il progetto, una raccolta fondi organizzata in collaborazione con Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane. L’idea è quella di individuare almeno un’area per Regione dove piantare i nuovi alberi e implementare il verde urbano nei successivi tre anni dall’evento per coinvolgere le comunità anche nella cura e avere un impatto non solo ambientale, ma anche sociale. Anche ladove saranno presenti mercatini bio, spazi gioco per i bambini, laboratori, semplici oasi di tranquillità con sedie a sdraio e tavolini.