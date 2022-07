Red Valley Festival a Olbia: al via oggi la vendita esclusiva dei biglietti per i residenti

OLBIA. Gli organizzatori hanno pensato che fosse doveroso riservare alcuni biglietti della pià grande kermesse musicale della Sardegna ai residenti della città dove si terrà l'evento. Un festival che ha già registrato quasi il sold out completo, ma che oggi riapre le vendita agli olbiesi. Dalle 15 infatti, presso la sede dell'Aspo di via Indonesia sarà possibile acquistare i ticket che saranno nominali. Per poterli comprare, massimo due a persona, sarà necessario presentare i documenti di identità degli intestatari.







E' previsto anche un piccolo sconto per le date ancora disponibili. Di sicuro è un appuntamento da non perdere con un evento che racchiuderà i migliori artisti della scena musicale italiana. Il 12 agosto si sibirà Blanco, il giorno successivo sarà, poi, il turno di Martin Garrix, Irama, Justin Mylo, Ahablo e Diamante. Il 14 l'evento clou con Max Pezzali e Salmo, ma anche Dimitri Vegas e Like Mike, Botteghi, Merk & Kremont, Mr Brain , Room 9. Non sarà da meno la giornata di ferragosto con la presenza dei Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra, Marracash e Rhove.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione