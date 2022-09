Cambio al vertice del comando regionale della Sardegna della Gdf

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A Cagliari, presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Efisio Satta”, sede del Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, si è tenuta, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale Sardegna tra il Generale di Divisione Gioacchino Angeloni (cedente) ed il Generale di Brigata Claudio Bolognese (subentrante). Dopo quattro anni di permanenza in Sardegna, il Generale Angeloni, destinato al Comando Generale per ricoprire l’importante incarico di Ufficiale di collegamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha ceduto il testimone al Generale Bolognese, proveniente dal Comando Provinciale di Ancona dove ha ricoperto il ruolo di Comandante negli ultimi 3 anni. La cerimonia, presieduta dal Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, ha visto la partecipazione delle massime Autorità regionali, degli Ufficiali, degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e Finanzieri in forza ai Reparti della Sardegna, del Consiglio di Base di Rappresentanza e delle Sezioni locali dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo